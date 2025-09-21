أول تعليق للعدو الإسرائيلي بعد ارتكابه المجزرة في بنت جبيل!

A + A -

أصدر الناطق بإسم "جيش" العدو الإسرائيلي افيخاي ادرعي ، بعد المجزرة المروعة التي ارتكبها "جيشه" في بنت جبيل، بياناً جاء فيه :" هاجم "جيش الدفاع" في وقت سابق اليوم في منطقة بنت جبيل وقضى على أحد عناصر "حزب الله الإرهابي" والذي عمل في منطقة مدنية وخلافًا للتفاهمات بين "إسرائيل" ولبنان.

نتيجة الغارة قتل عدد من المدنيين. يبدي جيش الدفاع اسفه عن اصابة مدنيين ويعمل قدر المستطاع لتجنب المساس بهم. يتم التحقيق في الحادث.

يعمل جيش الدفاع ضد منظمات "حزب الله الارهابية" وسيواصل العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل." بحسب تعبيره.