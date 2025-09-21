ما هي الرسالة التي حملها يزيد بن فرحان؟

A + A -

لقاءات الامير يزيد بن فرحان وزيارة الموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس هما الحدثان الابرز اليوم.

في الملف الاول، ارتياح لاداء الحكومة ورئيس الجمهورية خلاصة زيارة الامير يزيد بن فرحان للبنان.

الموفد السعودي الذي واصل لقاءاته في مقر السفير السعودي التقى نواب كتلةِ الاعتدالِ الوطني والنائب عبد الرحمن البزري بحضور سفير المملكة في لبنان وليد البخاري، بعد ان كان قد التقى رئيس الحكومة نواف سلام على مائدة العشاء ليل السبت، كما خصص الرئيس تمام سلام بزيارة في دارته في المصيطبة وليس في السفارة وحضر اللقاء الذي دام حوالي الساعة السفير السعودي ونجل الرئيس سلام، صائب سلام.

وفي معلومات الجديد ان الامير يزيد حمل رسالة واحدة متعلقة ببناء الدولة واعمار لبنان وازدهاره من منطلق ان السعودية تريد للبنان ان يلتحق بقطار مسار ازدهار المنطقة وفق رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وان لبنان في صلب اهتمامات المملكة وقال امام زواره بحسب معلومات الجديد ان المملكة مرتاحة لاداء الرئيس جوزاف عون ولقرارات الحكومة التي قطعت شوطا كبيرا من خلال اقرار الاصلاحات الاقتصادية واقرارها في المجلس النيابي وهي مستمرة بالدعم والرعاية.

واشارت مصادر نيابية الى ان المملكة داعمة للجيش اللبناني وهي ستشارك في اي مؤتمر لدعم قدرات المؤسسة العسكرية. وفي معلومات الجديد أن الأمير يزيد قال امام زواره ان المملكة منفتحة على الحوار ولكن من منطلق الدولة التي يمثلها رؤساء المؤسسات الدستورية اللبنانية ومن دولة الى دولة.

واكد اهمية دور الرئيس نبيه بري متحدثا عن الإيجابية التي حكمت العلاقة بين الرجلين، فهي مستمرة، وإعادة الإعمار الجنوب بعد حصر السلاح تحديدا، تمر عبر الحوار مع الرئيس بري الذي وصفه بأنه رجل دولة. وقال ان الدم الشيعي هو متل الدم السعودي والسعودية لا يمكن ان تدفع باتجاه تصادم لبناني بل تدفع لاعمار الدولة والبلد.

وقد كان الامير يزيد جازما امام زواره ردا على ملفات لبنانية داخلية، بان المملكة لا تتدخل في الشأن الداخلي اللبناني، من دون ان يتطرق الى المبادرة التي طرحها الشيخ نعيم قاسم ببدء الحوار بين المقاومة المملكة.

وفي الملف الثاني، عقدت لجنةُ الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار "الميكانيزم" اجتماعا في رأس الناقورة بحضورِ المبعوثة ِالأميركية مورغان أورتاغوس التي غادرت لبنان فور انتهاء الاجتماع يرافقُها القائد الجديدِ للجنة، في رسالة دعم أميركي ل "الميكانزم" ودور الجيش اللبناني

مصادر عسكرية اشارت للجديد الى ان الجانب اللبناني عدد الخطوات التي قام بها الجيش في الأسبوعين الماضيين اضافة الىالخطوات اللاحقة بناء على خطة الجيش التي اقرتها الحكومة اللبنانية.

وشرح الوفد اللبناني حاجات الجيش لاستكمال مهامه مشيرا الى ان استمرار الاعتداءات الاسرائيلية يعيق عمل الجيش اللبناني.