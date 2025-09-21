حمدان: "تجرّأوا واعملوها .."

A + A -

كتب العميد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي:

بلا عنتريات ومناشدات لمجلس الأمن، وتوسلات للأميركان وكترة حكي وبيانات ..

يا رؤساء لبنان ..

بما إنكن عملتوا وراق لتنفيذ القرارات الدولية، هلق ساعة الحقيقة وعدم بيع الأوهام ..

يا رؤساء لبنان..

اجمعوا مجلس الدفاع الأعلى ..

بما انو الجيش هوي الحامي والضامن لكل لبنان..

اعملوا مناشدة لكل الدول العربية والأجنبية الصديقة والإسلامية ..

يبعتوا سلاح ردع وتقيل لجيشنا

ولادنا بالجيش قادرين يواجهوا بلحمن ودمن والسلاح ..

سلحوا جيشنا لمواجهة التحديات

وكل الحلول التانية حكي وصف كلام ولن ينتج إلا المزيد من الدمار، والتوحش الاجرامي ليهود التلمود والمعلم الأكبر المجرم الأميركي ..

الحفاظ على الكرامة والسيادة الوطنية وأرواح المواطنين بتبلش "بخطوة" ..

تجرّأوا واعملوها ..