أولى تعليق ل "الحزب" على مجزرة بنت جبيل!

أدلى النائب حسن فضل الله بالتصريح الآتي:

ارتكب العـ.ـدو الاسرائيلي جريمة موصوفة ضد المدنيين وبينهم أطفال في بنت جبيل ليضيف إلى سجله مزيدا من الجـ.ـرائم التي تقع تحت نظر لجنة مراقبة وقف النار، التي تحولت إلى شاهد زور على انتهاك العـ.ـدو الدائم لاتفاق وقف النار، وهي اللجنة التي لم تشكل أي ضمانة للبنان، بينما الدولة اللبنانية تقف في أحسن الأحوال عاجزة عن القيام بأي خطوة عملية، ولعل صرخة الجنوبيين المحقة تصل إلى أسماع المسؤولين ليتحركوا من أجل وقف هذه الاستباحة لدمائهم الطاهرة، وقد ثبت لهم مرة أخرى أن اللجوء إلى الحماية الرسمية برعاية دولية لم يوفر لهم الأمن والاستقرار.



إن كل هذه الاعتـ.ـداءات وأعمال القـ.ـتـ.ـل التي يمارسها العـ.ـدو لن تدفع شعبنا إلى التخلي عن أرضه وحقوقه، وتزيد أهل الجنوب تمسكا بخيار المقـ.ـاومة لأنه الخيار الذي حرر الأرض وحمى شعبها. "