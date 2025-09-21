هكذا علق عون على مجزرة بنت جبيل!

A + A -

دان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من نيويورك المجزرة المروعة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في بنت جبيل قائلاً :



" "فيما نحن في نيويورك للبحث في قضايا السلام وحقوق الانسان، ها هي اسرائيل تمعن في انتهاكاتها المستمرة للقرارات الدولية وعلى رأسها اتفاق وقف الأعمال العدائية عبر ارتكابها مجزرة جديدة في بنت جبيل ذهب ضحيتها خمسة شهداء بينهم ثلاثة أطفال .



من نيويورك نناشد المجتمع الدولي الذي يتواجد قادته في اروقة الأمم المتحدة بذل كل الجهود لوقف الانتهاكات للقرارات الدولية، لا سيما الدول الراعية لإعلان ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤، والضغط على اسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية والتزام الإعلان المذكور.



فلا سلام فوق دماء أطفالنا"."