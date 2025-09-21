living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص - لهذه الأسباب تتمسك الرياض بعلاقة الدولة بالدولة!

21
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعدما دعا نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم المملكة العربية السعودية إلى فتح صفحة جديدة وتنحية الخلافات وإنشاء جبهة موحّدة في مواجهة إسرائيل، مؤكّدًا أن سلاح الحزب موجه حصريا ضد العدو الإسرائيلي وليس ضد لبنان أو السعودية أو أي طرف آخر، اتجهت الأنظار إلى الرياض ومدى تلقفها لمبادرة حزب الله ورؤيته الجديدة. وتأتي هذه الدعوة بعد الضربة الإسرائيلية لقطر وزيارة رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ما يضع خطاب الحزب في سياق محاولة إعادة التموضع والسعي إلى التقارب بدل المواجهة مع الرياض.

في المقابل، يتمسّك الموقف السعودي، بحسب مصادر سعودية، بوضوح بمبدأ أن العلاقة مع لبنان هي علاقة دولة بدولة عبر مؤسساتها الرسمية، وليست مع أحزاب أو شخصيات، مهما بحجمها أو نفوذها. وهو ما يعني أن المملكة تنأى بنفسها عن الدخول في أي اصطفاف داخلي أو التعامل مع قوى الأمر الواقع، وتربط أي تعاون أو دعم للبنان بشرعية الدولة ومؤسساتها فقط.

وبينما يسعى حزب الله إلى طمأنة الرياض وتقديم نفسه كشريك محتمل في مواجهة إسرائيل، ترى المملكة، بحسب مصادرها، أن أي حديث عن صفحة جديدة لا يمكن أن يُترجم عمليا إلا عبر الدولة اللبنانية وحدها، لا من خلال حزب أو جماعة. ومن ثم، يظل تقاطع الموقفين محدودا؛ فحزب الله، وفق هذه المصادر، يخاطب السعودية بمنطق المقاومة والمحاور الإقليمية، بينما تجيب الرياض بمنطق السيادة وعلاقة الدولة بالدولة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout