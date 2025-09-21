بالفيديو- في لبنان.. ظاهرة خطيرة داخل الأنفاق!

A + A -

نشرت صفحة "وينيه الدولة" عبر فيسبوك منشورًا قالت فيه:

"في مشهد يختصر فوضى الشوارع اللبنانية، انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة مروعة تحولت إلى ما يشبه "موضة زعران"، حيث يعمد عدد من الشبان إلى تعديل سياراتهم لإصدار أصوات انفجارات صغيرة تشبه إطلاق النار أو القنابل، خصوصاً عند مرورهم داخل الأنفاق.

هذه الأصوات التي توهم المارة والسائقين بوقوع انفجار أو استهداف مباشر، تزرع الرعب في قلوب المواطنين وتثير الهلع وسط أجواء بلد يعيش على وقع الحروب والاضطرابات.