بالفيديو- في لبنان.. ظاهرة خطيرة داخل الأنفاق!

21
SEPTEMBER
2025
نشرت صفحة "وينيه الدولة" عبر فيسبوك منشورًا قالت فيه: 

"في مشهد يختصر فوضى الشوارع اللبنانية، انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة مروعة تحولت إلى ما يشبه "موضة زعران"، حيث يعمد عدد من الشبان إلى تعديل سياراتهم لإصدار أصوات انفجارات صغيرة تشبه إطلاق النار أو القنابل، خصوصاً عند مرورهم داخل الأنفاق.

هذه الأصوات التي توهم المارة والسائقين بوقوع انفجار أو استهداف مباشر، تزرع الرعب في قلوب المواطنين وتثير الهلع وسط أجواء بلد يعيش على وقع الحروب والاضطرابات.
هذا التصرّف الأرعن لم يعد مجرد استعراض فارغ، بل تجاوز حدود المزاح ليصبح تهديداً مباشراً للأمن والسلم الأهلي.
الأمر يستدعي تحركاً عاجلاً وحازماً من القوى الأمنية، عبر مصادرة أي سيارة تصدر هذه الأصوات وفرض أقسى العقوبات على أصحابها، لأن ترك هذه الظاهرة تتمدد يعني فتح الباب أمام فوضى أوسع في بلد لم يعد يحتمل مزيداً من الرعب المصطنع."
 
وأرفقت المنشور بفيديو. لمشاهدته اضغط هنا
{{article.title}}
