بالصور- باسيل بدأ جولته في قرطبا والتقى عائلة الشهيد جوزف روكز (بعدسة الزميل جورج فغالي)

بدأ رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل جولته في بلدة قرطبا، وقد استهلها بوضع إكليل من الورد على اللوحة التذكارية لشهداء إنفجار مرفأ بيروت حيث كان استقباله نائب رئيس بلدية قرطبا المهندس إيلي البيروتي.

بعدها عرج على مكتب هيئة قرطبا بالتيار، انتقل بعدها للقاء عائلة الشهيد جوزيف روكز .

وتطرق باسيل خلال زيارته منزل العائلة الى تفاصيل ملف انفجار مرفأ بيروت، وقال اننا سعينا للتقدم بالملف واحد الأسباب اننا نريد معرفة الحقيقة لان هناك أبرياء دفعوا الثمن ويريدون تحميلنا مسؤولية التفجير"، مضيفاً: "ما نريده ان يعرف اهل الشهداء الحقيقة فيرتاحوا وان يرفع عنا الظلم".