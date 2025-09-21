living cost indicators
الشرق الاوسط السعودية: متظاهرون في السويداء يطالبون بـ«تقرير المصير»

الشرق الأوسط السعودية: دمشق-

أعلنت «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، يوم السبت، مقتل 7 من عناصرها وإصابة 4 آخرين في قصف نفذته جماعات مسلحة على ريف دير حافر شرق حلب.

 

وقالت «قسد» في بيان على منصة «إكس»: «ارتكبت فصائل تابعة لحكومة دمشق مؤيدة لتركيا مساء السبت مجزرة بحق المدنيين في قرية أم تينا بريف دير حافر شرق حلب، حيث بدأت الهجمات بالطائرات المسيّرة أعقبها قصف مدفعي مكثف مستهدفاً منازل الأهالي بشكل مباشر».

 


وقال المركز الإعلامي لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، في وقت سابق اليوم، إن القوات ردت «بضربات دقيقة على مصادر النيران محققة إصابات مؤكدة أجبرت المعتدين على التراجع». وشددت «قسد» على جاهزية مقاتليها للتصدي لـ«أي اعتداء».

 

ولم يرد بعد أي رد من جانب الحكومة السورية على هذه الاتهامات.

 

جاء ذلك في وقت تجدّدت المظاهرات المطالبة بـ«حق تقرير المصير» في محافظة السويداء جنوب سوريا، السبت، ورفع المتظاهرون الأعلام الأميركية والإسرائيلية، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

 

وبثت صفحات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات قالت إنها لمظاهرة خرجت في ساحة السير وسط مدينة السويداء، وقرب ضريح سلطان باشا الأطرش في بلدة القريا، وأخرى في بلدة شهبا، للمطالبة بالانفصال و«الحماية الدولية»، وفق ما أورده موقع «تلفزيون سوريا»، السبت.

 

وطالب المتظاهرون بـ«الاستقلال»، والإفراج عن المعتقلين، ورفض المصالحة مع الحكومة السورية، رافعين الأعلام الأميركية والإسرائيلية، إلى جانب صور الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في فلسطين، موفق طريف.

الشرق الأوسط
{{article.title}}
