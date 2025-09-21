living cost indicators
النهار: بن فرحان نقل رسالة إلى رئيس الجمهورية... التفاصيل

بعض ما جاء في مانشيت النهار:

مع أن لا مؤشرات توحي بوجود رابط مباشر بين الزيارة التي يقوم بها الموفد السعودي مستشار وزير الخارجية السعودي المكلف الملف اللبناني الأمير يزيد بن فرحان لبيروت ووصول الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى بيروت للمشاركة في اجتماع لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل اليوم في الناقورة، اتخذ تزامن وجود الموفدين دلالات مهمة لجهة ما يحظى به الوضع اللبناني من متابعات خارجية أساسية من دول نافذة كالولايات المتحدة الأميركية والسعودية.

 

وإذ تردد أن بن فرحان نقل إلى رئيس الجمهورية العماد جوزف عون الذي التقاه مساء الجمعة قبيل سفر الرئيس البارحة إلى نيويورك رسالة من القيادة السعودية فإن التقديرات تركزت على التحرك الديبلوماسي البارز الذي سيجري الأسبوع الطالع في نيويورك خصوصاً لجهة اضطلاع السعودية بدور محوري مع فرنسا لرعاية مؤتمر إعلان الدولتين، فضلاً عن المتابعة السعودية للوضع في لبنان لجهة تنفيذ قرارات الحكومة بحصرية السلاح.

النهار
