دعوات لاستدعاء أنطوان زهرا إلى التحقيق!

أعلنت وزارة الثقافة في بيان انه “يتم التداول على مواقع التواصل الاجتماعي بمقابلة لنائب سابق (أنطوان زهرا) يتناول فيها قلعة بعلبك بأمر غير واقعي لاسيما حول وجود مواد تعود للاحزاب". ( إتهم حزب الله بإخفاء أسلحة عتاد عسكري في القلعة ) .

واوضحت أن “هذا الأمر عار من الصحة ولا يمت للحقيقة بأي صلة”. واكدت وزارة الثقافة المديرية العامة للاثار ان “الأجهزة الأمنية اللبنانية هي الوحيدة الموجودة داخل قلعة بعلبك، وتقوم بحمايتها”. ولفتت الى ان “موقع بعلبك يحمل إشارة الدرع الأزرق، وقد تم وضعها على لائحة المواقع المعززة، وفقًا لاتفاقية لاهاي البروتوكول الثاني”.



كما أورد موقع بنت جبيل عن "دعوات على مواقع التواصل تطالب السلطات القضائية اللبنانية لاستدعاء النائب السابق انطوان زهرا "الواشي والدسّاس" كما تم وصفه، على خلفية "تصريحه التحريضي على قصف قلعة بعلبك " " .