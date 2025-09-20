living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هذا ما ابلغته السعودية للبنان!

20
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يستكمل الأمير يزيد بن فرحان زيارته إلى بيروت والتي تستمر لثلاثة أيام يلتقي خلالها عددا من الوزراء والنواب والسفراء، بينهم النائب فيصل كرامي والرئيس تمام سلام والنائب علي حسن خليل.

 وفي معلومات الجديد أن الأمير وخلال لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين شدد على أهمية المضي بملف حصرية السلاح، وضرورة إجراء الاصلاحات اللازمة، كاشفا عن جهوزية المستثمرين العرب للعودة الى لبنان، عندما تصبح الامور جاهزة وفي مسارها وهو ما لم يتحقق حتى اللحظة.

كما دعا بن فرحان الطبقة السياسية الى تسهيل تطبيق قرارات الحكومة، والمساعدة على تنفيذها، سيما وأن كل ما يتم العمل عليه لمساعدة لبنان لن يتحقق إلا بقرار سياسي داخلي.

وفي المعلومات بدا واضحا خلال اللقاءات تلمس الجانب السعودي عودة الدولة الى لبنان وعودة لبنان الى الحضن العربي، وسط تقدير للرئيس نبيه برس ودوره في المرحلة الحالية، علما أن قرارات الحكومة لاقت صدا إيجابيا ولو أن الأمور لا زالت في بداياتها.

 على خط اخر، ومع توجه رئيس الجمهورية جوزف عون لإثارة ملف الاعتداءات الإسرائيلية في اجتماعات نيويورك خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، سيركز رئيس الجمهورية في لقاءاته في نيويورك على ضرورة تطبيق القرار ١٧٠١، واتفاق وقف الاعمال العدائية بإعتبارهما مقدمة اساسية للإنطلاق نحو تنفيذ خطة الدولة اللبنانية لحصر السلاح بأيدي قواتها المسلحة، خصوصا وأن ما حصل خلال الأيام الأخيرة من اعتداءات إسرائيلية بتجاوز مسألة ملاحقة بعض عناصر حزب الله ليطال مجددا بيوت اللبنانيين وارزاقهم تحت ذريعة تدمير مخازن السلاح، وسيلفت الرئيس الى أن الحيش يقوم بواجباته الوطنية بالتعاون مع لجنة الميكانيزم، كما أنه ومن المتوقع ان يتم عقد لقاء يضم الرئيس الى جانب رؤساء فرنسا والسعودية وقطر للبحث في سبل مساعدة لبنان.

أمنيا وميدانيا، يبحث اجتماع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية "الميكانيزم" في الناقورة يوم الاحد، الخروقات الإسرائيلية، وبعد خرائط المتحدث باسم جيش العدو، واستهداف قرى جنوبية رغم كشوفات وتأكيدات الجيش اللبناني أن لا أسلحة أو ذخائر فيها.

قالت مصادر سياسية أن موقف رئيس الجمهورية ومعه رئيس الحكومة والنواب سيترجم في موقف الجيش خلال هذا الاجتماع الذي تشارك فيه الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس.

Al-Jadeed
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout