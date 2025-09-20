living cost indicators
السيد: " يتساوى الجاهل والمتآمر من حيث النتيجة.."

20
SEPTEMBER
2025
كتب النائب اللواء جميل السيد عبر صفحته ما يلي :" ترسيم الحدود البحرية!! بين لبنان وقبرص تاريخ مشترك يمتد آلاف السنين، وبالتالي أيّ موضوع عالق بينهما يمكن أن يحلّ وفقاً لمبادئ حسن الجوار أو القانون الدولي أو عبر التحكيم او عبر محكمة العدل الدولية…

بالأمس كانت جلسة لجنة الأشغال النيابية حول ترسيم الحدود البحرية مع قبرص، وما سمعناه في تلك الجلسة من الخبراء اللبنانيين كان متناقضاً: * فريق لبنان يمثّل الدولة وظهر كأنّه يدعم حقوق قبرص على حساب لبنان، * وفريق لبناني مستقِلّ عن الدولة، يعارض الفريق الأوّل ويرى أن لبنان سيكون مغبوناً في حدوده البحرية مع قبرص، وما تحتويه من النفط والغاز، وكان إنطباع معظم النواب أنّ دولتنا تفاوض ضد مصلحتها إمّا تحت ضغوط مختلفة أو بناء لوعود ومصالح للتفريط ببعض حقوق لبنان… في مبدأ التفاوض والقانون الدولي، * المفروض أولاً أن تصحّح قبرص حدودها البحرية مع إسرائيل على أساس الخط ٢٣ الذي اتفقت عليه مؤخراً مع لبنان في ترسيم حقل قانا، علماً ان حقوق لبنان هناك كان يجب ان تكون على اساس الخط ٢٩… * والمفروض أن يستعين لبنان بخبراء دوليين اصحاب تجربة وخبرة في النزاعات البحرية على غرار البروفيسور الفرنسي Alain Pellet مثلاً، الذي كسب الحدود البحرية للصومال مقابل كينيا لدى محكمة العدل الدولية…

بالخلاصة، متى ستتوقف دولتنا عن الإرتجال والمراهقة وتعمد إلى تحصيل وحماية حقوق لبنان وفقاً لأصول المفاوضات والقانون الدولي والخبراء الدوليين، وليس وفقاً للجهل القانوني والمزاج السياسي وبيع المواقف لهذه الدولة أو تلك على حساب خيرات البلد وحقوقه؟!!

ألم يتعلّم أحد من أخطاء التفاوض السطحي والإرتجالي مع إسرائيل ومن الأثمان التي يدفعها لبنان في اتفاق الترسيم البحري وفي إتفاق وقف النار المشؤوم وفي تبنّي ورقة الموفد توم برّاك مؤخراً ؟! في موقع السلطة والمسؤولية، يتساوى الجاهل والمتآمر من حيث النتيجة، فكلاهما يقودان البلد والناس إلى الخسارة أو الفشل …"

