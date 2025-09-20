living cost indicators
الصيف لم ينته.. ارتفاع في الحرارة!

20
SEPTEMBER
2025
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا صافيا الى قليل الغيوم، مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال واستقرارها في الداخل، ورياح ناشطة يرتفع معها موج البحر، ونسبة رطوبة منخفضة على الساحل.

 وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس صيفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة  مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة، والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، وانخفاض بنسبة الرطوبة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين 24 و32، في طرابلس بين 22 و31 درجة وفي زحلة بين 16 و32 درجة.

تحذير: من ارتفاع موج البحر وتشكل التيارات المائية ومن خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

- الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال واستقرارها في الداخل، ورياح ناشطة يرتفع معها موج البحر، ونسبة رطوبة منخفضة على الساحل.

الأحد: صاف إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة. كما تنشط الرياح لذا نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

الإثنين: صاف إجمالا مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية، بينما تنخفض على الساحل، وتعود نسبة الرطوبة للارتفاع. كما تنشط الرياح ويبقى خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

الثلاثاء: صاف إجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، خاصة في الداخل وفوق الجبال، وارتفاع إضافي بنسبة الرطوبة ورياح ناشطة أحيانا.

-الحرارة على الساحل من 24 إلى 33 درجة، فوق الجبال من 16 إلى 31 درجة، في الداخل من 17 إلى 33 درجة. 

- الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى شمالية شرقية ناشطة، سرعتها بين 20 و40 كم/س.

- الانقشاع: جيد إجمالا.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و55 %.

- حال البحر: مائج.         حرارة سطح الماء: 28°م.

- الضغط الجوي: 1012 HPA    أي ما يعادل: 759 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,24   ساعة غروب الشمس: 18,38

{{article.title}}
