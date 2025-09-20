باسيل من العربانية: اللامركزية تسمح لكل منطقة بتحقيق الإنماء

A + A -

المحطة الثانية من جولة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في جرد بعبدا كانت في بلدة العربانية، حيث زار كنيسة سيدة الانتقال وبعدها انتقل الى صالة الكنيسة وعقد لقاء مع أهالي المنطقة.

البداية كانت مع كلمة منسق العربانية في "التيار" جو صعب، ومن ثم تحدث رئيس بلدية العربانية جهاد رزق الله الذي توجه الى باسيل قائلا: "حضوركم بيننا دعم معنوي ورسالة الى ان منطقتنا لها دورها. وأضاف: في العام ١٩٣٦ انتهى بناء سيدة الانتقال في العربانية ومن ابرز المشاريع التي جعلت العربانية معروفة هو مشروع انشاء محطة العربانية للمواصلات وبعد اندلاع الحرب اللبنانية قدم المواطنون التضحيات في سبيل لبنان.

وأكد رزق الله: المتن الأعلى بحاجة إلى انماء متوازن وما نطمح اليه هو إقامة مشاريع ناجحة، وهذا يتطلب

إقامة البنى التحتية".

كلمة باسيل

ومن ثم تحدث باسيل واشار الى انه من الطبيعي ان نكون بجرد بعبدا لنتحدث مع الناس بقلب مفتوح، مضيفاً: بعبدا تمثل مركز الشرعية الذي دافعنا عنها والعربانية من البلدات التي واجهت في تلك المرحلة.

وأكد باسيل: نحن اليوم بمرحلة مصيرية، و"التيار" مستهدف بسبب مواقفه، ولفت الى اللامركزية واهميتها مشددا على انها تعطي كل منطقة القدرة على الإنماء ويكون لها صندوقها الخاص وبالتالي المنطقة هي التي تحقق الإنماء بنفسها.

باسيل شدد على ان هناك وضع غير سليم على الحدود،

ولفت الى اننا نلاحظ في موضوع تسليم السلاح أن هناك تسليماً لشحنات بسيطة من الأسلحة من المخيمات الفلسطينية، وقال: نلاحظ ان الحديث عن حقوق العمل وغيرها عاد للتداول، ما يثير المخاوف من التوطين، خاتماً بالتشديد على أن التيار الوطني الحر وحده يقف في وجه هذا المشروع.

وفي الختام تم تقديم لوحة تمثل السيدة العذراء للنائب باسيل.