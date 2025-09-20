living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

باسيل من العربانية: اللامركزية تسمح لكل منطقة بتحقيق الإنماء

20
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

المحطة الثانية من جولة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في جرد بعبدا كانت في بلدة العربانية، حيث زار كنيسة سيدة الانتقال وبعدها انتقل الى صالة الكنيسة وعقد لقاء مع أهالي المنطقة.

البداية كانت مع كلمة منسق العربانية في "التيار" جو صعب، ومن ثم تحدث رئيس بلدية العربانية جهاد رزق الله الذي توجه الى باسيل قائلا: "حضوركم بيننا دعم معنوي ورسالة الى ان منطقتنا لها دورها. وأضاف: في العام ١٩٣٦ انتهى بناء سيدة الانتقال في العربانية ومن ابرز المشاريع التي جعلت العربانية معروفة هو مشروع انشاء محطة العربانية للمواصلات وبعد اندلاع الحرب اللبنانية قدم المواطنون التضحيات في سبيل لبنان.
وأكد رزق الله: المتن الأعلى بحاجة إلى انماء متوازن وما نطمح اليه هو إقامة مشاريع ناجحة، وهذا يتطلب
إقامة البنى التحتية".

كلمة باسيل
ومن ثم تحدث باسيل واشار الى انه من الطبيعي ان نكون بجرد بعبدا لنتحدث مع الناس بقلب مفتوح، مضيفاً: بعبدا تمثل مركز الشرعية الذي دافعنا عنها والعربانية من البلدات التي واجهت في تلك المرحلة.
وأكد باسيل: نحن اليوم بمرحلة مصيرية، و"التيار" مستهدف بسبب مواقفه، ولفت الى اللامركزية واهميتها مشددا على انها تعطي كل منطقة القدرة على الإنماء ويكون لها صندوقها الخاص وبالتالي المنطقة هي التي تحقق الإنماء بنفسها.

باسيل شدد على ان هناك وضع غير سليم على الحدود،
ولفت الى اننا نلاحظ في موضوع تسليم السلاح أن هناك تسليماً لشحنات بسيطة من الأسلحة من المخيمات الفلسطينية، وقال: نلاحظ ان الحديث عن حقوق العمل وغيرها عاد للتداول، ما يثير المخاوف من التوطين، خاتماً بالتشديد على أن التيار الوطني الحر وحده يقف في وجه هذا المشروع.

وفي الختام تم تقديم لوحة تمثل السيدة العذراء للنائب باسيل.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout