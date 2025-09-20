living cost indicators
باسيل من القصيبة في مستهل جولة في قرى قضاء بعبدا: للتعاون بين الجميع لتحقيق الإنماء المناطقي

20
SEPTEMBER
2025
بدأ رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل جولته في قرى قضاء بعبدا واستهلها بزيارة دير مار جاوجيوس في القصيبة، حيث استمع الى شرح حول تاريخ الكنيسة.
بعدها انتقل الى دير القديسة فيرونيكا جولياني، حيث كان شرح عن حياتها وسيرتها.
ولفتت الاخت كلارا الى ان "حياة فيرونيكا جولياني كانت مليئة بالتقوى"، وقالت: "فيرونيكا اخبرتنا انها رأت جهنم ليس لتخيف البشر بل لتنبههم الى الصلاة، والمسبحة حزام أمن واين نحن من الصلاة والايمان، والمناولة مهمة وعندما تتناول ولا نكون بحالة الخطيئة تكون العائلة محصنة".


بعدها انتقل باسيل للمشاركة في "الفطور" في القصيبة.
ورحب منسق البلدة ايلي نعيمة بالحضور، ومن ثم كانت كلمة لرئيس بلدية القصيبة ايلي سلوم رحب فيها بباسيل مشيرا الى ان القصيبة قدمت الكثير للتيار، ودعا الى المساعدة في انماء البلدة.
وأشار باسيل الى ان لبنان محروم ولكن يستطيع الانسان المساعدة أينما كان، وطبعا يتحقق ذلك عندما تلتقي الناس مع بعضها وتتوفر الإرادة. وأضاف: نحن اليوم في منطقة بعبدا في مرحلة جديدة وتحديات جديدة.
واكد باسيل: خلال ١٥ سنة لم نستسلم بل قاومنا وفي العام ٢٠٠٥ دخلنا الى الدولة وكنا رأس حربة في الدفاع عن حقوق المسيحيين، وعندما دخلنا الى الحكومة لم نعد نتحدث بتلك الحقوق لان المسيحيين حققوا التمثيل الصحيح.
باسيل شدد على ان المسيحيين يجب ان يعرفوا انهم أمام تحديات ويجب ان يعيشوا مع الآخر من دون الذوبان به، وأضاف: ما قمنا به هو اننا صنعنا مرجعية للمسيحيين بقوة حضورهم و قدمنا النموذج الصالح لتمثيلهم.
باسيل لفت الى ان ما حدث بسوريا هو مثال على تحذيراتنا، ومن يصرخ في ملف حضور المسيحيين في المنطقة هو نحن، وسنبقى كذلك.

واضاف باسيل: في موضوع الانماء ليس سهلاً على نائب ان يحل محل الدولة، ولكن يستطيع النائب ان يتعاون مع الدولة والفعاليات، والتطور يساعد على انتعاش الحياة والاقتصاد في المناطق. واشار الى أن الإنماء في البترون تحقق على مر السنوات، والى انه كل يوم هناك ورشة في المدينة، داعياً إلى استغلال الإنتاج في المنطقة من أجل انتعاش الاقتصاد والسياحة في القرى ومنها القصيبة.
هذا ويرافق باسيل في الجولة نائبة الرئيس للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي ونائب الرئيس للشؤون الادارية غسان خوري.

{{article.title}}
