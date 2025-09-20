living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاصّ- زيارة أورتاغوس: اختبار جديد لمعادلات الجنوب!

20
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

خاص tayyar.org
تشكّل زيارة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى بيروت اختباراً سياسياً جديداً، في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية على الجنوب وما تفرضه من وقائع ميدانية ضاغطة.
لا تُقرأ الزيارة في بعدها التقني فحسب، أي متابعة خطة الجيش جنوب الليطاني وآليات التنسيق مع قوات اليونيفيل، بل تحمل أبعاداً سياسية واضحة، إذ تسعى واشنطن إلى ترسيخ دورها كمرجعية لأي ترتيبات أمنية محتملة بين لبنان وإسرائيل، ولو من بوابة غير مباشرة.
ما يضاعف من أهمية هذه المحطة هو تزامنها مع مقررات قمة الدوحة التي أرست سقفاً جديداً للتوازنات الإقليمية وأكدت أولوية وقف الضربات الإسرائيلية كشرط لأي خطوات تنفيذية على الأرض. في المقابل، يصرّ الموقف اللبناني الرسمي على ربط خطة الجيش بوقف الخروق والانسحاب من الأراضي المتنازع عليها، انطلاقاً من معادلة مزدوجة: حماية السيادة ومنع تكريس واقع أمني يسهّل لإسرائيل فرض أجندتها.
بالتوازي، تتضاعف الضغوط الأميركية والغربية لدفع لبنان نحو تنفيذ عاجل لخطة حصرية السلاح، فيما يثير ذلك مخاوف قوى محلية من أن يتحول الجنوب إلى منطقة مكشوفة دفاعياً. وبين حسابات الداخل والضغوط الخارجية، تبدو زيارة أورتاغوس بمثابة اختبار حقيقي: إما أن تنجح واشنطن في فرض مسار يخدم مصالحها، أو يفرض لبنان معادلة أكثر توازناً تضع وقف العدوان شرطاً لأي التزامات ميدانية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout