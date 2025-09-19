بعد تعذيبها المروّع لطفل صغير... هذا مصيرها!

A + A -

صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البـلاغ التالـي:

بناء لشكوى وردت عبر الخطّ السّاخن لمكافحة العنف الأسري في المديريّة العامة لقوى الأمن على الرقم 1745 حول قيام والدة بتاريخ 13-09-2025، بتعنيف طفلها البالغ من العمر حوالى السّنتين، وضربه بطريقة وحشيّة، في بلدة بعورته قضاء عاليه.

وبنتيجة المُتابعة من قبل عناصر فصيلة قبر شمول في وحدة الدّرك الإقليمي، استُدعيت المُعنِّفة إلى مركز الفصيلة. وتبيّن أنّها تدعى:

ز. ر. (عمرها حوالى 20 سنة) حسب أقوالها، وهي غير متّزنة عقليًّا

بالتحقيق معها، صرّحت أنها والدة الطفل، وهي قامت بالاعتداء عليه لأنها تكره والده الّذي تخلّى عنهما. كما أفادت أنها موجودة في البلدة المذكورة، منذ حوالي /3/ أيّام. وفيما بعد، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو التعنيف.

وبنتيجة الكشف الذي أجراه الطبيب الشّرعي على الطّفل، تبيّن وجود “ازرقاق” وآثار كدمات في أنحاء مختلفة من جسمه، ومصاب بمرض “الجرب”.

نُقل الطّفل إلى أحد المستشفيات لمدة يومين حيث تلقّى العلاج، ثُمّ سُلّم إلى إحدى الجمعيّات، وأجري المقتضى القانوني بحقّ الوالدة، بناء على إشارة القضاء المختصّ.