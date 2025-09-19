تدابير سير يومي غد وبعد غد على جانبي جسر الدورة

A + A -

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّـة مـا يلــي: ستقوم إحدى الجمعيّات بأشغال على جانبي جسر الدورة- المسلك الشّرقي اعتبارًا من السّاعة 06،00 من تاريخ 20-09-2025، ولغاية السّاعة 12،00. ومن السّاعة 08،00 من تاريخ 21-09-2025، ولغاية السّاعة 12،00. علمًا أنه سيتمّ منع مرور السيّر على مسرب واحدٍ من الطريق. لذلك، يُرجى من المواطنين أخذ العلم والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة السّير ومنعًا للازدحام.