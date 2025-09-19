living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"مخاتير العاقورة" في بيان: كل الإخبارات زائفة ولا أساس لها من الصحة

19
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن مخاتير العاقورة بيان جاء فيه: "لقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في بلدة العاقورة ببيانات صادرة عن أبناء بلدة العاقورة المقيمين في الاغتراب وصور عن إخبارات مقدمة الى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ووزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار والى النيابة العامة التمييزية، مفادها ان المختار بولس شاكر ياغي يعمد الى بيع مشاعات العاقورة وتحويلها الى أملاك خاصة".

أضاف البيان: "نحن مخاتير العاقورة حكمت الهاشم وطلال أبو يونس وبولس ياغي نحافظ على مشاعات العاقورة وعلى الأملاك الخاصة وننفي هذه الإخبارات جملة وتفصيلًا كونها إخبارات ملفقة لا أساس واقعي لها كما نؤكد بأن الأراضي الواقعة في محلة عفصة اسكندر ومقيل البربريس والتي تمّ اتهام المختار بولس ياغي ببيعها، فقد ثبت بالأحكام القضائية أن هاتين المحلتين هما ملك خاص وليس من ضمن الأملاك المشاعية وذلك بعد التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان والنيابة العامة المالية غرفة الرئيسة دورا الخازن والتي كلّفت بدورها خبراء للاطلاع على الأحكام القضائية وصك المصالحة حيث تمّ التأكيد بموجب هذه الخبرة بأن هاتين المحلتين هما أملاك خاصة وليسا ضمن الأملاك المشاعية".

وختم: "وبالتالي، نؤكد بأن كافة الإخبارات والشكاوى المتعلقة باتهام المختار بولس ياغي ببيع الاراضي المشاعية هي إخبارات زائفة لا أساس لها من الصحة، وهذا ما أكدته كافة التحقيقات القضائية منذ العام 2018 ولغاية تاريخه. ونحن نحتفظ بحق الادعاء بتهمة القدح والذم وتوثيق الجرائم على المروجين والمحرضين".

وطنية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout