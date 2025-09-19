المرابطون: ما يجري اليوم في منطقة شاتيلا يدفعنا جميعاً إلى الوقوف مع جيشنا..

A + A -

أصدرت الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون البيان التالي:

ثمن المرابطون ما يقوم به الجيش اللبناني ومديرية مخابراته، في حفظ الأمن، وضرب أوكار تجار المخدرات والأسلحة، والأعمال الغير شرعية المخفية، والتي تكون عادة مصدراً ونقطة ارتكاز لأعمال إرهابية، تهدد المواطنين والوطن، وتضرب مقومات الأمن الوطني اللبناني.

ان ما يجري اليوم من عملية أمنية دقيقة، في منطقة شاتيلا يدفعنا جميعاً إلى الوقوف مع جيشنا، في مواجهة التحديات سواء داخلية أم خارجية، لأن هذا الجيش سيبقى هو الضامن والحامي، لكل أبناء الوطن، مع تأكيد المؤكد، أن الأهالي في المناطق التي يدخل إليها الجيش، تدعم جيشها، وخاصة في ضرب هذه الأوكار المميتة لشبابنا، وتهدد مستقبل أجيالنا القادمة.