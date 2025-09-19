"اليازا" في نداء عاجل: مخالفات خطيرة تهدد سلامة الطلاب!

A + A -

وجهت جمعية "اليازا" نداءً عاجلاً إلى وزيرة التربية الوطنية ووزير الداخلية والبلديات، مع انطلاق العام الدراسي الجديد، مسجلة" مخالفات جسيمة لقانون السير وقانون التنقل المدرسي رقم 551، ما يشكل تهديداً مباشراً لسلامة الطلاب والمواطنين".

وقالت :"رصد أحد نشطاء اليازا مخالفة خطيرة جداً، حيث قام أحد سائقي باصات إحدى المدارس الخاصة في منطقة بعبدا – طريق الرهبان (بالقرب من السفارة البولندية) بالقيادة عكس السير، الأمر الذي يشكل تهديداً مباشراً للحياة ويخالف كل القوانين المرورية.

ودعت قوى الأمن الداخلي الى "تطبيق القانون بكل صرامة"، كما دعت" جميع السائقين ووسائل النقل المدرسي إلى الالتزام التام بقوانين السير لضمان سلامة الطلاب والمواطنين".