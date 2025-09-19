ماذا يحصل في مخيم شاتيلا؟!

A + A -

نفّذ الجيش اللبنانيّ فجر اليوم الجمعة، عمليّةً أمنيّةً واسعةً في محيط مخيّم شاتيلا، حيث انتشرت وحداته عند مداخل المخيّم منذ الساعة الثالثة فجرًا، ولا سيّما عند مدخل حيّ فرحات، قبل أن تنطلق المداهمات عند السادسة صباحًا. واستهدفت المرحلة الأولى ما يعرف بـ"الهنغار"، فأوقف الجيش 12 شخصًا، وضبط عددًا من الدرّاجات الناريّة وكميّاتٍ متنوّعةً من الأسلحة والمخدّرات، فيما أكّدت المعطيات استمرار العمليّة حتى اللحظة.

وخلال المداهمات، اندلعت اشتباكاتٌ بين وحدات الجيش من جهة، ومجموعة وسيم حزينة وجماعة المدعو "عدي" من جهةٍ ثانية. كما طوّقت قوّةٌ عسكريّةٌ مكان تواجد المطلوب حسن نعيمة، الملقّب بـ"جرّافة"، محاولةً توقيفه. ولاحقًا، تبيّن أنّ الجيش أوقف شقيقه حسين نعيمة. وخلال الاشتباكات، أقدمت مجموعةٌ مسلّحةٌ على رمي قنابل يدويّةٍ باتّجاه عناصر الجيش في محاولةٍ لقتلهم وتأمين انسحاب أفراد العصابة. كما وعمل الجيش على إزالة معظم كاميرات المراقبة التي استخدمتها العصابات لرصد التحرّكات وتأمين الحماية من أيّ عمليّاتٍ نوعيّةٍ قد تنفّذها الأجهزة الأمنيّة.

(المدن)