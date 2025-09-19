living cost indicators
عون بحث مع سلام في الاعتداءات الإسرائيلية والموازنة واطلع من قائد الجيش على الأوضاع الأمنية

19
SEPTEMBER
2025
عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا ، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام التطورات الأمنية الأخيرة في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية على بلدات وقرى جنوبية وبقاعية، والاتصالات الجارية لمعالجة هذه التطورات. كما عرض الرئيسان لمسار مناقشة مشروع قانون موازنة 2026، إضافة الى الأوضاع العامة وذلك قبيل سفر رئيس الجمهورية غدا الى نيويورك لترؤس وفد لبنان الى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وزير الطاقة والمياه
واستقبل الرئيس عون وزير الطاقة والمياه جو صدي الذي اطلعه على نتائج المحادثات التي اجراها في باريس مع المسؤولين في شركة " توتال" والمتعلقة بالتنقيب عن الغاز في الحقول اللبنانية.

سفيرة اميركا
الى ذلك، استقبل الرئيس عون سفيرة الولايات المتحدة الأميركية، في لبنان السيدة ليزا جونسون، في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمتها في لبنان. واعرب رئيس الجمهورية للسفيرة جونسون عن" تقديره للدور الذي لعبته خلال وجودها في لبنان في تعزيز العلاقات اللبنانية- الأميركية وتطويرها في المجالات كافة".
قائد الجيش
وعرض رئيس الجمهورية مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل الأوضاع الأمنية في البلاد، واطلع منه على تفاصيل الاعتداءات الإسرائيلية امس على بلدات وقرى جنوبية، كما اطلع على ما حققه الجيش في مجال مكافحة المخدرات في ضوء العمليات النوعية التي حصلت خلال الأيام الماضية في اطار القضاء على هذه الافة وتوقيف المرتكبين.

قسم اليمين لرئيس إدارة الموظفين بالوكالة
الى ذلك، اقسم المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير اليمين امام رئيس الجمهورية بعد تعيينه رئيسا لادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة الى حين تعيين رئيس اصيل لهذه الإدارة. وحضر مراسم قسم اليمين، رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي يوسف الجميل، ورئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران ورئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية ورئيسة مجلس الخدمة المدنية السيدة نسرين مشموشي.
وكان صدر المرسوم الرقم 1247 تاريخ 18 أيلول 2025 بتعيين الدكتور شقير رئيسا لادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة خلفا للسيدة جاكلين بطرس التي احيلت على التقاعد بعد بلوغها السن القانونية. ونص المرسوم على ان يحتفظ الدكتور شقير بوظيفته الاصلية كمدير عام لرئاسة الجمهورية طوال مدة تعيينه بالوكالة.

