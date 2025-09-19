مخاوف حقيقية من توسيع إسرائيل الحرب على لبنان!

A + A -

قالت مصادر ديبلوماسية لـ«الجمهورية»، إنّ «المخاوف الحقيقية هي المتعلقة باحتمال قيام إسرائيل بتوسيع الحرب على لبنان، سواء توازياً مع الاجتياح المقرّر لمدينة غزة أو بعد إتمامه. وهذا الاحتمال عبّر عنه الإسرائيليون أخيراً بوسائل مختلفة. وهو يذكّر بالتهديدات التي كانوا يطلقونها في بدايات «حرب الإسناد»، من توسيع الحرب على لبنان عندما ينتهون من الحرب في غزة.

وتوقفت المصادر باهتمام عند تعمّد إسرائيل رفع مستوى التوتر في الجنوب مساء أمس، إذ عمدت إلى شن هجمات بالمسيّرات على عدد من المواقع في قرى عدة، بعد اعتداءات جرت نهاراً. وهذا التسخين ترى المصادر الديبلوماسية أنّه ربما يكون بداية الانتقال من وضعية الاستنزاف السائدة في الجنوب إلى وضعية الحرب الواسعة مجدداً. وهذا الخوف يوليه أركان الحكم أهمية كبيرة، وقد بدأوا الاتصالات العربية والدولية لمحاولة تطويق مضاعفاته. وهذا ما ظهر في موقف رئيس الحكومة نواف سلام في مجلس الوزراء، كما سيكون الهدف الأول من اللقاءات التي سيعقدها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع القادة العرب والأجانب، خلال زيارته المقبلة لنيويورك لإلقاء كلمة لبنان امام الجمعية العمومية للامم المتحدة.