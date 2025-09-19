living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الجمعة 19 أيلول 2025

19
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مسؤول في دولة إقليمية كبرى إن توقيع اتفاق بين الحكم الجديد في سورية وكيان الاحتلال أمر لا يملكه حكام دمشق الجدد، لأن أمن النظام لا يستطيع تجاوز حجم قدرة ونفوذ دول عربية وإسلامية تمسك مفاتيح استقرار النظام أمنياً ومالياً. وعندما يذهب للاتفاق فهذا يعني أنها قررت تلبية الشروط الإسرائيلية وما يعنيه من هزيمة لها أمام كيان الاحتلال حيث تهديد الأمن التركي من جهة والاستعداد للانتقال إلى تهديد الأردن بعد سورية والاقتراب من أمن السعودية ومصر من جهة مقابلة. وهذا الانهزام فوق طاقة قادة تركيا والسعودية ودول الخليج ومصر لأنه إعلان زوالها عن خارطة التأثير في الإقليم بينما رفض الحكم الجديد في الشام للشروط الإسرائيلية يعني مواجهة إقليمية على هذه الدول تحمّل تبعاتها وربما يمكن وضع معاهدة الدفاع السعودية الباكستانية في هذا السياق وكذلك مدّ الجسور المصرية والسعودية والتركية مع إيران بمثل ما كانت الغارات على قطر في هذا السياق أيضاً، ولذلك يقول المسؤول إن شهر أيلول سوف يرسم مستقبل المنطقة من بوابة مصير المفاوضات السورية الإسرائيلية.

 

 

كواليس

وضع مسؤول لبنانيّ أمنيّ سابق الغارات الإسرائيلية المكثفة في الجنوب في سياق محاولة تصنيع أوراق تتيح إعادة تنظيم حملة داخليّة على سلاح المقاومة بعد فشل الجولة السابقة مع قرارات الحكومة في 5 أيلول التي مثلت عملياً تراجعاً عن قرارات 5 آب، لأن القضيّة ليست في كلمة التراجع عن القرارات بل في طبيعة الجواب على سؤال ربط أو فصل مساري السلاح والاحتلال، وما تمّ في 5 آب كان الفصل وما تمّت العودة إليه في 5 أيلول كان الربط وهذا هو جوهر الخلاف حول فهم خطاب القسم والبيان الوزاري وقبلهما اتفاق الطائف والقرار 1701 التي تتحدّث كلها عن مسار حصر السلاح، لكنها تربطه بتحمل الدولة مسؤولية إنهاء الاحتلال ورد العدوان بينما جاءت قرارات 5 آب تقول إن لا علاقة بين هذه وتلك والغارات تريد أن تقول إن العودة إلى فصل المسارين يخفف الأعباء عن لبنان بينما ربطهما يزيد الأعباء وإن كلفة بقاء السلاح أكبر من كلفة نزعه أو محاصرته على الأقل.

 

 

 

 

اللواء: أسرار

لغز
في لحظة مهمة تعني حزباً بارزاً، ينفك حلفاء معروفون عنه، إلى درجة القطيعة جنوباً وشمالاً.


غمز
يعتقد معنيون بترتيبات الانتخابات النيابية أنه من غير الممكن إدخال تعديلات على القانون المعمول به حالياً..


همس
ما تزال الاعتبارات وراء بيان سفارة دولة غير فاعلة حول الوضع الأمني في لبنان مدار متابعة على غير صعيد..

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout