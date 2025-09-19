أسرار الصحف ليوم الجمعة 19 أيلول 2025

A + A -

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مسؤول في دولة إقليمية كبرى إن توقيع اتفاق بين الحكم الجديد في سورية وكيان الاحتلال أمر لا يملكه حكام دمشق الجدد، لأن أمن النظام لا يستطيع تجاوز حجم قدرة ونفوذ دول عربية وإسلامية تمسك مفاتيح استقرار النظام أمنياً ومالياً. وعندما يذهب للاتفاق فهذا يعني أنها قررت تلبية الشروط الإسرائيلية وما يعنيه من هزيمة لها أمام كيان الاحتلال حيث تهديد الأمن التركي من جهة والاستعداد للانتقال إلى تهديد الأردن بعد سورية والاقتراب من أمن السعودية ومصر من جهة مقابلة. وهذا الانهزام فوق طاقة قادة تركيا والسعودية ودول الخليج ومصر لأنه إعلان زوالها عن خارطة التأثير في الإقليم بينما رفض الحكم الجديد في الشام للشروط الإسرائيلية يعني مواجهة إقليمية على هذه الدول تحمّل تبعاتها وربما يمكن وضع معاهدة الدفاع السعودية الباكستانية في هذا السياق وكذلك مدّ الجسور المصرية والسعودية والتركية مع إيران بمثل ما كانت الغارات على قطر في هذا السياق أيضاً، ولذلك يقول المسؤول إن شهر أيلول سوف يرسم مستقبل المنطقة من بوابة مصير المفاوضات السورية الإسرائيلية.

كواليس

وضع مسؤول لبنانيّ أمنيّ سابق الغارات الإسرائيلية المكثفة في الجنوب في سياق محاولة تصنيع أوراق تتيح إعادة تنظيم حملة داخليّة على سلاح المقاومة بعد فشل الجولة السابقة مع قرارات الحكومة في 5 أيلول التي مثلت عملياً تراجعاً عن قرارات 5 آب، لأن القضيّة ليست في كلمة التراجع عن القرارات بل في طبيعة الجواب على سؤال ربط أو فصل مساري السلاح والاحتلال، وما تمّ في 5 آب كان الفصل وما تمّت العودة إليه في 5 أيلول كان الربط وهذا هو جوهر الخلاف حول فهم خطاب القسم والبيان الوزاري وقبلهما اتفاق الطائف والقرار 1701 التي تتحدّث كلها عن مسار حصر السلاح، لكنها تربطه بتحمل الدولة مسؤولية إنهاء الاحتلال ورد العدوان بينما جاءت قرارات 5 آب تقول إن لا علاقة بين هذه وتلك والغارات تريد أن تقول إن العودة إلى فصل المسارين يخفف الأعباء عن لبنان بينما ربطهما يزيد الأعباء وإن كلفة بقاء السلاح أكبر من كلفة نزعه أو محاصرته على الأقل.

اللواء: أسرار

لغز

غمز

همس

