عناوين الصحف ليوم الجمعة 19 أيلول 2025

النهار: تطورات جنوبية خطيرة قبيل ذكرى نصرالله... تداخل السلاح والانتخابات يحقن المناخ الداخلي

 

 

 


الأخبار: إسرائيل تستذكر بدء الحرب بغاراتٍ تصيب خطة الجيش
السلطة تتنازل عن المياه الاقتصادية مع قبرص
حرب "صامتة" على العراق لإخضاع المقاومة... هنا أيضًا

 

 

 


الجمهورية: إسرائيل تستبق أورتاغوس بتصعيد
الجيش: إستمرار الخروقات يعرقل خطتنا

 

 

 


البناء: فيتو أميركي يعطل قراراً أممياً لوقف حرب غزة… وعشرات الشهداء بالغارات | 6 ضباط وجنود قتلى برصاص المقاومة في رفح و«اللنبي»… و3 عمليات يمنية | تصعيد إسرائيلي جنوباً… وبرّي: هذا عدوان كامل… ومناسبة لوحدة اللبنانيين

 

 

 


الديار: غارات ترهيب تستبق أورتاغوس: الجنوبيون لم يغادروا
«اليرزة» ترفع «السقف» وواشنطن:تحرك الجيش غير كافٍ!
«الحرارة» تعود بين بعبدا وحزب الله: إتفاق على فصل الملفات

 

 

 


اللواء: غضب لبناني من صمت دول «الميكانيزم» على الإعتداءات الإسرائيلية الفاضحة
سلام يطالب مجلس الأمن بالتدخل.. ومخاوف من توسيع العدوان ضمن «خطة ب»

 

 

 

 

l'orient le jour: Escalade soudaine qui rappelle la guerre de septembre : Israël s’acharne sur le Sud

 

 

عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: واشنطن تستخدم «الفيتو» ضد مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة
«حماس»: إفشال أميركا للقرار «تواطؤ وشراكة في الإبادة الجماعية»

 

 


الأنباء الكويتية: رئاسة الجمهورية ترفض تأجيل الانتخابات.. وعون: لبنان عاد إلى الخريطة الدولية
إسرائيل تقصف «الجنوب».. وسلام يدعو المجتمع الدولي لوقف اعتداءاتها

