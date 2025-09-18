مصطفى حمدان: أدعوا إلى اجتماع المجلس الأعلى غداً

A + A -

كتب العميد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي:

أيها الرؤساء

يا رؤساء لبنان

يا رؤساء الوطن والمواطنين اللبنانيين

الذي نجلكم ونحترمكم جميعاً، نرجو منكم وأنا المواطن اللبناني أن لا تستنكروا ولا تدينوا، ولا تضعوا برسم المجتمع الدولي ما يجري من توحش وإجرام بحق كرامتنا، وسيادتنا الوطنية اللبنانية، نتيجة للاعتداءات التي يقومون بها المجرمين التلموديين على أرضنا.

لأن هذا المجتمع الدولي وهذه الإدارة الأميركية أعلى ما في خيلها قد ركبتها من أجلكم.

فما كان منها إلا أن أرسلت إليكم براك وأرتاغوس وعاموس قبلهم

وأنشأت Mechanism عسكرية محلولة البراغي.

اذا أردتم فعلاً أن تواجهوا

أدعوا إلى اجتماع المجلس الأعلى غداً، واعلنوا أنكم قد اتخذتم قراراً بالدفاع عن الوطن، بتسليح جيشنا من أي مصدر كان، بمنظومات الأسلحة البرية والجوية والبحرية، التي تردع هؤلاء المتوحشون التلموديون.

لأن كل ضمانات الولايات المتحدة الأميركية وغيرها اذا وجدت، نتيجتها مزيد من التدمير والشهداء، ومزيد من القنابل الأميركية القاتلة.

أنظروا ما يجري في بلاد الشام ..

أنظروا ما يجري في اليمن ..

أنطروا ما جرى في الدوحة ..

أنظروا ما يجري على أرض فلسطين الحبيبة ..

لعلكم تتعظون والسلام عليكم جميعاً ..