بري: الإعتداءات الإسرائيلية تتجاوز في طبيعتها الخروقات لإتفاق وقف النار وهي عدوان على لبنان

18
SEPTEMBER
2025
علق رئيس مجلس النوراب نبيه بري على الإعتداءات الإسرائيلية هذا المساء على لبنان. ورأى أنها "تتجاوز في طبيعتها من كونها خروقات لإتفاق وقف إطلاق النار، إنما هي عدوان على لبنان وعلى سيادته وعلى جيشه وعلى قوات اليونيفيل والمهام المنوطة بهما، وهي مناسبة للبنانيين بكافة مستوياتهم للعمل من اجل ترسيخ وحدة الموقف في مواجهة العدوانية الإسرائيلية التي تستهدف لبنان كل لبنان".

وأكد أن "الاعتداءات الإسرائيلية مساء اليوم على القرى الآمنة في جنوب لبنان في الشهابية وبرج قلاويه وأطراف النبطية الفوقا وكفرتبنيت وميس الجبل، ومساء أمس في مدينة بعلبك، متزامنة مع الاستهداف اليومي للمنازل في القرى الحدودية في عيتا الشعب وكفركلا وعيترون ويارون، وهي تتجاوز في طبيعتها من كونها خروقات لإتفاق وقف إطلاق النار والتي بلغت وفقاً لبيان قيادة الجيش أكثر من 4500 خرقاً هي عدوان على لبنان وعلى سيادته وعلى جيشه وعلى قوات اليونيفيل والمهام المنوطة بهما، في محاولة لعرقلة عملهما في منطقة جنوب الليطاني، إنفاذاً للقرار الأممي 1701 الذي التزم به لبنان بشكل تام ، وهو يستكمل ما هو مطلوب منه في هذا الإطار".

أضاف: "مجدداً نضع هذا العدوان برسم المجتمع الدولي والدول الراعية لإتفاق وقف إطلاق النار وبخاصة الولايات المتحدة الأميركية للمسارعة بإتخاذ الإجراءات الفورية وإرغام إسرائيل ومستوياتها السياسية والعسكرية لوقف اعتداءاتها فوراً".

وختم بري: "هذا العدوان قبل أي شيء هو مناسبة للبنانيين كل اللبنانيين بكافة مستوياتهم للعمل من أجل ترسيخ وحدة الموقف في مواجهة العدوانية الإسرائيلية التي تستهدف لبنان كل لبنان".

