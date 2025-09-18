مفقودة.. هل من أحدٍ يعلم عنها شيئاً؟

A + A -

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة بيان جاء فيه: "تُعمِّم المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: عائدة جاسم دمج (مواليد عام 2006، لبنانيّة)".

وجاء في البيان: "عائدة غادرت، بتاريخ 1-9-2025، منزل ذويها الكائن في برجا – الشّوف، ولم تَعُد حتى تاريخه".

وختم البيان: "لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة برجا في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 623585-07 للإدلاء بما لديهم من معلومات".