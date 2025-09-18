A+
نشر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي ادرعي:
انذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان
سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي في انحاء جنوب لبنان وذلك في مواجهة محاولاته المحظورة لاعادة اعمار أنشطته في المنطقة
نوجّه تحذيرًا عاجلًا إلى سكان المباني المحددة بالأحمر في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في القرى التالية:
ميس الجبل
كفر تبنيت
دبين
أنتم تتواجدون في مباني يستخدمها حزب الله الارهابي. من اجل سلامتكم انتم مضطرون لاخلاء تلك المباني والمباني المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.
البقاء في المباني يعرضكم للخطر