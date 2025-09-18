A + A -

نشر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي ادرعي:

انذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان

‏ سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي في انحاء جنوب لبنان وذلك في مواجهة محاولاته المحظورة لاعادة اعمار أنشطته في المنطقة

‏نوجّه تحذيرًا عاجلًا إلى سكان المباني المحددة بالأحمر في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في القرى التالية:

‏ميس الجبل

‏كفر تبنيت

‏دبين

‏أنتم تتواجدون في مباني يستخدمها حزب الله الارهابي. من اجل سلامتكم انتم مضطرون لاخلاء تلك المباني والمباني المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.

‏البقاء في المباني يعرضكم للخطر