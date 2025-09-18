طرابلسي يوجّه "طلبات" إلى وزيرة التربية.. ماذا جاء فيها؟

A + A -

كتب النائب إدغار طرابلسي عبر منصة إكس:

"طالبت وزيرة التربية بالاستعجال بتشكيل المجالس التحكيمية التربوية للنظر بالاشكاليات الحاصلة بين الاهالي والمدارس الخاصة مما يساعد بضبط الموازنات والاقساط. وطالبتها بتعزيز التعليم الرسمي وانصاف المعلّمين. وطالبتها ايضاً بالابقاء على ثانوية حصارات مفتوحة لأهميتها في بلاد جبيل، وباستكمال مشروع بناء ثانوية عمشيت ومدرسة المتين الرسمية. كل هذا تعزيزاً للتعليم الرسمي. وكان لنا في لجنة التربية النيابية واللجنة الفرعية نقاش مطول بمشروع قانون يجيز للحكومة الانضمام الى اتفاقية دولية لحماية التعبير الثقافي الذي يحمي حقوق لبنان بآثاره وانتاجه الثقافي. ونقاش باقتراح قانون يرمي الى انشاء نقابة الزامية لاختصاصيي علاج النطق. ونقاش معمق وعلمي لحل مسالة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان."