توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات واحتمال أمطار خفيفة صباحا، يستقر الطقس خلال النهار مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض في الداخل وفوق الجبال حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح أحيانا ويرتفع معها موج البحر.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس متقلب نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح يوم غد الجمعة، حيث يعود إلى الاستقرار مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين 24 و 32، في طرابلس بين 22 و 31 درجة وفي زحلة بين 16 و 32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:

غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض في الداخل وفوق الجبال، تنشط الرياح أحيانا مع احتمال هطول أمطار خفيفة متفرقة.

الجمعة:

غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واحتمال أمطار خفيفة صباحا، يستقر الطقس خلال النهار مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض في الداخل وفوق الجبال حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح أحيانا ويرتفع معها موج البحر.

السبت:

صاف مع ارتفاع بدرجات الحرارة، على الساحل واستقرارها في الداخل وفوق الجبال مع رياح ناشطة شمالا وتبقى الرطوبة منخفضة .

الأحد:

صاف إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة منخفضة.

-الحرارة على الساحل من 26 الى 30 درجة، فوق الجبال من 15 الى 20 درجة، في الداخل من 15 الى 33 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، متقلبة أحيانا تتراوح سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، سيىء فوق الجبال بسبب تكوّن الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 75%

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 28 درجة.

-الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,22

-ساعة غروب الشمس: 18,43