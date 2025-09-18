living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الصيف لم ينته بعد.. انتظروا الـ"ويك آند"!

18
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات واحتمال أمطار خفيفة صباحا، يستقر الطقس خلال النهار مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض في الداخل وفوق الجبال حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح أحيانا ويرتفع معها موج البحر.

 وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس متقلب نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح يوم غد الجمعة،  حيث يعود إلى الاستقرار مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين 24 و 32، في طرابلس بين 22 و 31 درجة وفي زحلة بين 16 و 32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:
غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض في الداخل وفوق الجبال، تنشط الرياح أحيانا مع احتمال هطول أمطار خفيفة متفرقة.

الجمعة:
غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واحتمال أمطار خفيفة صباحا، يستقر الطقس خلال النهار مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض في الداخل وفوق الجبال حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح أحيانا ويرتفع معها موج البحر.

السبت:
صاف مع ارتفاع بدرجات الحرارة، على الساحل واستقرارها في الداخل وفوق الجبال مع رياح ناشطة شمالا وتبقى الرطوبة منخفضة .

الأحد:
صاف إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة منخفضة.

-الحرارة على الساحل من 26 الى 30 درجة، فوق الجبال من 15 الى 20 درجة، في الداخل من 15 الى 33 درجة.
-الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، متقلبة أحيانا تتراوح سرعتها بين 10 و 30 كم/س.
-الانقشاع:  متوسط على الساحل، سيىء فوق الجبال بسبب تكوّن الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 75%

-حال البحر:  متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 28 درجة.
-الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس:   6,22
-ساعة غروب الشمس:   18,43

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout