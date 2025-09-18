living cost indicators
النائب عماد الحوت لـ"كلام إيناس": لسنا حلفاء مع الحزب.. والغداء في دارة فيصل كرامي لا تجعل منه زعيمًا سنيًا

اكد عضو الجماعة الإسلامية النائب عماد الحوت في حديث لكلام ايناس مع ايناس الجرمقاني، ان الجماعة الإسلامية تقف اليوم خلف الدولة اللبنانية بقرار حصرية السلاح، ومن واجبنا في هذه المرحلة ان ندعم قرارها بحصرية السلاح.

ولفت الحوت الى ان الجماعة شاركت في الحرب ضد إسرائيل في اليوم السابع عشر بعد فتح جبهة الاسناد، وقال: " اطلقنا الصوايخ من دون التنسيق مع حزب الله، وان كان بعلمه، فحزب الله كان من غير المنطقي منع أي فعل مقاوم خلال الحرب ضد اسرئيل، مشيرا الى ان الجماعة كانت مستقلة بقرارها، وعندما أعلنت الدولة اللبنانية وقف اطلاق النار التزمت الجماعة بهذا القرار.

وأضاف انه لم يكن يوما بتحالف مع حزب الله بسبب اعتراضنا على أداء حزب الله في الداخل اللبناني وبسبب مشاركته في الحرب السورية.

وأوضح الحوت ان الجماعة سلمت سلاحها بعد انتهاء الحرب الاهلية الى قوات الردع السوري، الا ان استمرار إسرائيل بالاعتداء على لبنان دفعها الى حمل السلاح خصوصا ان المقاومة كانت مشرعة في كل البيانات الوزارية، مشيرا الى ان الجماعة لا تملك مخازن ولا مخيمات تدريب ولا صواريخ متطورة وهي اول من طالبت بوضع استراتيجية دفاعية.

 

واكد الحوت ان الجماعة ترفض صيغة المحاور وان يكون لبنان ساحة لصراعات.

 

وعن احداث السويداء، قال الحوت ان أي نظام في سوريا افضل من نظام الأسد، ويجب انتظار التحقيقات بالمجازر التي حصلت في السويداء، بعض النظر عمن ارتكبها. وندين هذه المجازر وقد انكرت ادارة الشرع هذه المجازر وان بعضها ارتكبته عصابة الهجري كما قال، مؤكدا ان الدروز عروبيون واسرائيل لم تدخل الى سوريا للدفاع عن الدروز بل لتحقيق مصالحها.

واشار الحوت الى ان ارتباط الجماعة مع حماس ارتباط سياسي وليس عسكريا بدعم القضية الفلسطينية واالدفاع عنها.

 

وردا على سؤال قال الحوت ان حضور الجماعة لم يتراجع، بل التمثيل في المجلس النيابي وذلك بسبب القوانين الانتخابية الهجينة.


واضاف بعد الانتخابات دعينا الى تشكيل كتلة سنية وازنة الا اننا دائما مع الاجماع الوطني مشيرا الى ان الغداء الذي حصل في دارة فيصل كرامي وجمع النواب السنة لن يجعل منه زعيما.

واكد الحوت انه لا يوجد أي جماعة تمثل التطرف في السنة وان الجماعة خاضت الانتخابات البلدية بوجه تحالف الأحزاب الهجين وبوجه مصادرة صوت السنة.

وعن موقف النائب فؤاد المخزومي في الانتخابات البلدية قال ان طريقة ادارة الانتخابات في بيروت كانت خاطئة ولا تطمئن.

عن التحالفات المقبلة في الانتخابات النيابية المقبلة قال ان هذا القانون الهجين يجعل التحالفات مع احزاب او شخصيات صعبة.

{{article.title}}
