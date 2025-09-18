في لبنان: ابن العشر سنوات ضحية حادث سير مروع.. والمفاجأة بمن كان يقود السيارة!

A + A -

فُجع أهالي مرياطة – زغرتا بعد ظهر يوم الثلاثاء بوفاة الطفل عثمان ديب (مواليد 2016)، إثر حادث سير مؤلم وقع على طريق جبل الأربعين – بقاعصفرين في قضاء الضنية

.

الحادث حصل عندما كان الطفل مع ثلاثة أولاد آخرين داخل سيارة يقودها فتى في الخامسة عشرة من عمره، حيث فقد السيطرة فانقلبت السيارة بشكل مفاجئ. أدى ذلك إلى إصابة الأولاد الثلاثة بجروح وكسور متفرقة، نُقلوا على إثرها إلى مستشفى الضنية الحكومي، فيما وُصفت حالة أحدهم بالحرجة.

ورغم كل محاولات الأطباء، فارق الطفل عثمان الحياة متأثراً بجراحه، لتتحول الحادثة إلى مأساة حزينة.