living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص - اقتراع المنتشرين بين الحق الدستوري والجشع السياسي!

18
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

خاص tayyar.org -


فتحت إحالة الحكومة ملف تعديل قانون الانتخابات إلى البرلمان نقاشاً يتجاوز البعد الإجرائي، ليطال عمق التوازنات السياسية التي ترسم ملامح النظام. فالقانون النافذ، رغم اعتماده للمرة الأولى في انتخابات 2018 وتثبيته في 2022، أظهر ثغرات عدة، فيما جرى تحويل مسألة اقتراع المنتشرين، إلى عقدة سياسية نتيجة رغبة القوى المسماة سيادية للاستثمار والتوظيف الضيّق لحق هؤلاء في الانتخاب والتمثّل.

عكست الخطوة الحكومية محاولة للفصل بين المسؤولية الإدارية والتنفيذية من جهة، والدور السياسي والتشريعي من جهة أخرى. غير أن مجلس النواب نفسه ليس ساحة محايدة، بل مرآة لصراع القوى التقليدية التي تقرأ في أي تعديل انعكاساً مباشراً على حصصها ونفوذها. لذلك، يُخشى أن يتحول النقاش إلى بازار جديد يعيد إنتاج التوازنات ذاتها بدل بناء قانون انتخابي مستقر.

يبقى المنتشرون في قلب الجدل. بعض القوى يعتبر مشاركتهم خطراً على قواعده المحلية، فيما ترى قوى أخرى في أصوات الخارج فرصة لزيادة الحصص والنفوذ، لو على حساب الحق البديهي للمنتشرين في أن يتمثّلوا تمثيلاً حقيقياً. مع ذلك، يحجب حصر النقاش بهذه المسألة الأسئلة الأعمق: هل المطلوب قانون، وتاليا انتخابات تعكس فعلاً المصلحة الاستراتيجية للمسيحيين على وجه التحديد، أم مجرد لعبة سلطة وجشع سياسي؟

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout