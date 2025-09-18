الجمهورية: نزع سلاح «حزب الله» يُشكّل البند الأساس والمتقدّم في الأجندة الأميركية

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

يؤكّد مصدر ديبلوماسي غربي لـ«الجمهورية»، أنّ نزع سلاح «حزب الله» يُشكّل البند الأساس والمتقدّم في الأجندة الأميركية، وينقل عن مسؤول أميركي، جزمهم بأنّ «الوضع في لبنان لن يبقى على ما هو عليه، ونحن نعتقد أنّه مُقبل بالتأكيد على تحوّل جذري ومستقبل واعد. إنّ الحكومة اللبنانية التزمت بمسار لتجريد «حزب الله» من سلاحه، ونعتقد أنّ عليها أن تكمله بإجراءات تنفيذية بصورة عاجلة، والإنتهاء من هذا الأمر الذي يُهدِّد سلام وأمن لبنان وجيرانه. وواشنطن على تواصل دائم مع السلطات اللبنانية، وتؤكّد دعمها الكامل لهذا الإجراء الذي يُجنِّب لبنان الضرر الكبير الذي يُسبّبه سلاح «حزب الله» عليه».