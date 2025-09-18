اللواء: عودة النازحين

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

على صعيد عودة النازحين السوريين، نظم الأمن العام ومديرية المخابرات في الجيش اللبناني عودة طوعية لنازحين سوريين من بلدة عرسال شرق لبنان إلى سوريا عبر معبر الزمراني.



ومنذ الصباح الباكر، عمل ضباط وعناصر الأمن العام ومخابرات الجيش على تنفيذ كافة الإجراءات القانونية المطلوبة لهذه العودة الطوعية لحوالي 130 عائلة إلى منطقة القلمون، وذلك بمتابعة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.



وفي تموز الفائت كشفت الحكومة اللبنانية عن خطة جديدة متعددة المراحل لعودة النازحين إلى سوريا، مبينة أن العودة ستنقسم بين منظمة وغير منظمة يتم في الأولى تسجيل الأسماء وتأمين حافلات لنقلهم إلى الداخل السوري على أن يحصل كل نازح على مبلغ 100 دولار.



أما بخصوص العودة غير المنظمة فسيكون على النازح أن يحدد موعد مغادرته وتأمين وسيلة التنقل وسيحصل أيضا على 100 دولار.



