اللواء: أورتاغوس الأحد وعيسى على الطريق

بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

في إطار المساعي الدولية الرامية إلى الزام اسرائيل بالامتثال لمستلزمات اتفاق وقف النار وفقاً للقرار 1701،من المتوقع وصول السفيرة الاميركية مورغان أورتاغوس إلى بيروت في الساعات المقبلة، على أن تشارك في اجتماعات لجنة «الميكانيزم» الاحد في الناقورة.



في هذا الوقت، ومع استعداد السفيرة ليزا جونسون للمغادرة نهائياً، ينتطر لبنان وصول السفير الاميركي الجديد ميشال عيسى، الذي حظي بموافقة لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس على تعيينه، ويبقى عليه موافقة مجلس الشيوخ ككل، في فترة لا تتجاوز نهاية الشهر الحالي.



