عناوين الصحف ليوم الخميس 18 أيلول 2025

النهار: هاجس إطاحة الانتخابات في معركة القانون توتّر يستبق ذكرى نصرالله... من الروشة



الأخبار: هل تخطط أميركا لفرض تفاهم أمني بين لبنان والعدو على غرار سوريا؟

إسرائيل للسوريين: لا شان لكم بالجنوب



االجمهورية: الانتخابات على نار الاشتباكات

نتنياهو وإسرائيل بلا قيود

اللواء: لبنان يسعى لمواجهة تداعيات عام الإخفاق.. وسلام للإلتزام بالشرعية الدولية

عون إلى نيويورك السبت وأورتاغوس الأحد في الناقورة.. وشهيدان بغارة علی بعلبك

البناء: جيش الاحتلال يبرر الاعتماد على القصف دون التقدم البري بنقص 12000 جندي | اجتماع 5 ساعات ديرمر والشيباني… والشرع: نقترب من التوصل إلى اتفاق أمني | السعودية وباكستان توقعان معاهدة دفاع مشترك فهل نشهد معاهدة بين قطر وتركيا؟

l'orient le jour: À Soueida, les prémices d’un accord sécuritaire entre la Syrie et Israël

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: خطة من 3 مراحل للهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة

جيش الاحتلال فتح ممراً مؤقتاً لتهجير سكان المدينة



الأنباء الكويتية: العسكريون المتقاعدون ينفذون وقفة احتجاجية أمام مقر الحكومة مطالبين بتحسين رواتبهم

تقاذف حكومي - نيابي لـ «القانون الانتخابي».. الذهاب إلى التأجيل إذا استمر الانقسام