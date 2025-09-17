living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عن الجدل الحاصل حول "صخرة الروشة".. هذا ما قاله السيد

17
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كتب النائب اللواء جميل السيد عبر صفحته ما يلي :

صخرة الروشة… هي الصخرة الأشهر على الساحل اللبناني المواجه لغربي بيروت، وهي كما الساحل كله من الأملاك العامة للدولة اللبنانية، وكان إسمها فيما مضى مرادِفاً لعمليات الإنتحار التي كان اليائسون يقفزون من قمّتها إلى عمق البحر…

بالأمس، عادت الصخرة إلى الواجهة ليس بسبب إنتحارات جديدة بل من خلال بضعة اصوات استنكرت وضع صورة ضوئية على تلك الصخرة لسيّد الشهداء بمناسبة مرور سنة على إستشهاده، المهم، لم أجد أبداً في تلك الأصوات السياسية ما يستدعي أي ردود أو إنفعالات من أي طرف، إذ ربما قد يكون مطلوباً جرّ الناس إلى سجالات طائفية ومذهبية لا تخدم البلد ولا تنفع أحداً، لذلك، ما يجب ان يشعر به المجروحون من تلك التصريحات، ليس التوتّر ولا الإستفزاز، بل أن يشعروا بالحُزن والشفقة على بعض المزايدين الذين لم يعودوا يُقيمونَ إعتباراً لحُرمَة الموت وعظَمة الشهادة من أجل فلسطين الأسيرة وشعبها المقتول، فبيروت وأهلُها كانت وستبقى قلب العروبة ونبَض فلسطين، وهيَ وهُم براءٌ من أي إنكارٍ او تطاول على ذلك النهج الأخلاقي العريق …"

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout