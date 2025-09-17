living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الدعوى ضد الشيخ قاسم.. ريفي يكشف مسارها!

17
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أوضح النائب أشرف ريفي بإسم " الجبهة السيادية" أن "الشكوى ضد أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم لا تزال أمام مكتب القاضي الحجار من دون إحالتها إلى الضابطة العدلية، ورغم مرور أكثر من 24 يوماً على تقديمها ما زالت الأمور تراوح مكانها".

 وأشار ريفي إلى أن "الثقة بالجسم القضائي كبيرة، ومن غير المقبول أن تبقى الشكوى مجمدة حتى اللحظة، خصوصاً بعد اتخاذ صفة الادعاء الشخصي".

 ولفت إلى أن "الجبهة قررت القيام بمراجعة أخيرة لدى قلم النيابة العامة التمييزية للاستفسار عن مصير الشكوى، على أن يُصار بعد ذلك إلى اتخاذ القرار المناسب".

وبيّن أن "الخطوة المقبلة ستتمثل في إجراء مراجعات قضائية لدى المرجعيات المختصة، وفي حال استمرار التأخير في البت بالشكوى سيتم درس إمكان الملاحقة الجزائية".

 وختم ريفي مشدداً على أن "الجبهة لن تتهاون أمام خرق القانون، وستجري كل الاتصالات والمراجعات المطلوبة وفق الأصول القانونية، مع الاستعداد لتحركات سياسية وقضائية لاحقة ضد هذا الخرق الفاضح للدستور اللبناني".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout