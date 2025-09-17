سقوط "كونتينر" في مرفأ بيروت.. كاد أن يتحوّل لكارثة!

نشرت "اليازا" عبر صفحتها على فيسبوك وقالت:

"نداء عاجل من اليازا

اليوم الأربعاء ١٧ أيلول ٢٠٢٥، الساعة ١٤:٣٠، سقط كونتينر في مرفأ بيروت بطريقة كارثية تهدد سلامة العمّال وكل من يتواجد في المرفأ!