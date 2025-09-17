في ذكرى "البيجر".. رسالة من قاسم للجرحى!

A + A -

أكد الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، أن جرحى "البيجر" هم رواد البصيرة ومفتاح الأمل وعشق الحياة الأبدية في طاعة الله تعالى، مشدداً على أنهم يمثلون النور الذي يُظهر سلامة الطريق، والحياة التي تمنح النبض الحقيقي للاستمرار.

وأضاف قاسم في كلمة له، أن "الجرحى أصبحوا اليوم المعلمين والمربين وهداة الطريق، لأنهم قدّموا ولا يزالون مستمرين في العطاء، لافتاً إلى أنهم يتعافون من جراحهم ويتعالون عليها، وهذا هو الأهم. ورأى أن هؤلاء الجرحى اجتازوا امتحاناً واختباراً ونجحوا فيهما، وهم يعيشون حالة نهوض مفعمة بالأمل بالمستقبل وبسلامة المسار".

وأوضح أن "الجرحى يسيرون اليوم ببصيرتهم، وهي أعظم من البصر، كونها هداية الداخل للخارج. وبيّن أن العدو أراد أن يُبطل قدرتهم ويُخرجهم من المعركة، لكنهم دخلوا إليها من جديد بقوة ونشاط أكبر".

وشدد قاسم على أن "الجرحى يتمسكون بأكمل رسالة، وهي رسالة الإسلام، ومع محمد وآل محمد، ومع الولاية، ومع الإمام الخميني والإمام القائد السيد علي الخامنئي، مؤكداً أنهم يتطلعون إلى راية الإمام المهدي ويسيرون على درب أسمى الشهداء وأعظمهم، سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله ، والقادة الشهداء وكل المجاهدين".

وختم قاسم، "بالتأكيد أن هؤلاء الجرحى يمثلون أعظم مقاومة، وحجة على العلماء على مستوى العالم، قائلاً: "أنتم الأعلون، واعلموا أن الكيان الإسرائيلي إلى زوال لأنه احتلال وظلم وإجرام وعدوان، ولأن المقاومين يواجهونه حتى التحرير على طريق إحدى الحُسنيين، وهذا ربح دائم".