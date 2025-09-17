خاص- تحالفات قيد الدرس في بيروت الأولى.. هكذا سيواجه "معارضون"!

A + A -

رغم أن موعد الانتخابات النيابية لم يُحسم بعد بشكل نهائي، إلا أن الاستعدادات لهذا الاستحقاق لا تزال خجولة وفي كثير من المناطق دون المستوى المطلوب. ومع ذلك، تشهد بعض الدوائر حركة سياسية غير معلنة تتّسم بالترقب والحذر، لا سيما في دائرة بيروت الأولى التي تبدو وكأنها تتحوّل إلى ساحة اختبار مبكر للتحالفات المحتملة والمساومات السياسية.

فبحسب مصادر نيابية في صفوف المعارضة، تشهد الكواليس اتصالات ناشطة بين عدد من القوى الأساسية، بما في ذلك بعض أحزاب المعارضة ، إضافة إلى أحزاب الأرمن وتشير هذه المصادر إلى أن هناك شبه تفاهم، وإن لم يتحوّل بعد إلى اتفاق نهائي، حول ضرورة "إطاحة" النائبة بولا يعقوبيان في الدورة المقبلة، وذلك لأسباب متعددة تتعلق بأدائها السياسي، وخياراتها التحالفية، وحتى خطابها الإعلامي.

وتضيف المصادر أن مواقف يعقوبيان خلال السنوات الماضية كانت في كثير من الأحيان انتقائية، حيث غابت في بعض المحطات المفصلية، وظهرت في أخرى بطريقة بدت فيها وكأنها تحاول الاستثمار الشعبوي دون أن تُقدم حلولًا عملية أو مبادرات تشريعية ذات أثر ملموس، لا سيما على مستوى العاصمة بيروت، التي لم تشهد أي مشاريع إنمائية أو متابعة حقيقية من جانبها، رغم كل ما وعدت به منذ وصولها إلى البرلمان.

في المقابل، يتردد أن ثمة مفاوضات قائمة بين شخصيات سياسية واحزاب في المعارضة لتشكيل لائحة متوازنة تضم وجوها جديدة مع أسماء تمتلك حيثية في بيروت الاولى، بهدف إحداث خرق فعلي.