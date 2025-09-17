كواليس - مؤتمر بيروت 1 مغامرة غير مضمونة!

A + A -

يُصرّ وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، إلى الآن، على عقد مؤتمر بيروت 1 في تشرين الأول المقبل، لكنه يواجه صعوبات متزايدة تكشف ضعف المقاربة الحكومية لهذا الاستحقاق وعدم حماسة وزارة المال على وجه التحديد. فالعراقيل اللوجستية متنوّعة المشارب، فيما التحدي الأخطر يكمن في غياب الحماسة الدولية للمشاركة، خصوصاً أن تسهيل الدول الكبرى انعقاد المؤتمر مرتبط حكماً بملف شائك ومعقّد أي حصر السلاح، وهو طرح بالتأكيد أكبر من قدرات وزارة الاقتصاد وأبعد من صلاحياتها.



ويقول مصدر وزاري إن المؤتمر بالنسخة التي يُعَدّ لها هو "أقرب إلى مغامرة سياسية غير محسوبة أو مضمونة، قد تتحوّل إلى عبء على لبنان بدل أن تشكّل فرصة لدعمه".