سفير لبنان في فرنسا بحث مشروع يهدف إلى تمكين النساء في لبنان نفسيًا ومهنيًا واجتماعيًا مع وفد من جمعية Les Toits de Beyrouth

A + A -

في زيارة رسمية ودّية، استقبل سعادة سفير لبنان في فرنسا السيد ربيع الشاعر، وفدًا من جمعية Les Toits de Beyrouth في مقر السفارة اللبنانية في باريس.

تألّف الوفد من:

- السيدة داليا داغر، رئيسة الجمعية

- الأب زياد حداد، نائب الرئيس

- السيدة كلودين حداد غونتييه، أمينة سر الجمعية.

- السيدة كارلا عبدالله جودت، المديرة الإدارية للجمعية

- المحامي مروان معلوف، عضو الهيئة الاستشارية للجمعية في بيروت وفرنسا.

وقد جرى خلال اللقاء تقديم مشروع Femmes du Soleil، الذي يهدف إلى تمكين النساء في لبنان نفسيًا ومهنيًا واجتماعيًا، لا سيما الأمهات والفتيات والنساء اللواتي لا معيل لهن.

كانت مناسبة لشكر سعادة السفير على موافقته رعاية وحضور حفل العشاء الخيري الذي ستقيمه Les Toits de Beyrouth في باريس بتاريخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، بهدف دعم هذا المشروع الإنساني الرائد والمساهمة في استكمال تجهيز المركز.





